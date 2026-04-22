अक्षय खन्ना इस अभिनेता की फिल्म में आ सकते हैं नजर

अक्षय खन्ना चले साउथ की डगर, 'महाकाली' के बाद इस फिल्म में शामिल होने की चर्चा

लेखन ज्योति सिंह 04:21 pm Apr 22, 202604:21 pm

क्या है खबर?

अक्षय खन्ना सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जो फिल्म में शानदार प्रदर्शन करके और लोगों की वाहवाही लूटकर चकाचौंध से दूर हो जाते हैं। हालांकि नई परियोजनाओं के अपडेट्स उन्हें खबरों में ले ही आते हैं। फिलहाल तो अभिनेता फिल्म 'महाकाली' से अपना तेलुगु डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इसमें वह दैत्य गुरु शुक्राचार्या का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ताजा अपडेट है कि साउथ की एक अन्य फिल्म के लिए अक्षय से बातचीत चल रही है।