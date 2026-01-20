अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार और ऑटो में हुई टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति घायल
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार को मुंबई में हादसे का शिकार होना पड़ा। बताया जाता है कि अभिनेता अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ जुहू स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे। उनकी सुरक्षा के लिए आगे सिक्योरिटी कार चल रही थी। उसी दौरान एक ऑटो से टकराने के चलते यह भयानक घटना घटी जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। वहीं अक्षय, घायलों की मदद को तुरंत आए।
हादसा
मर्सिडीज कार की टक्कर से हुआ भयानक हादसा
न्यूज 18 के मुताबिक, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ऑटो को टक्कर मारी थी। इस कारण ऑटो का संतुलन बिगड़ा और वह अक्षय की सिक्योरिटी SUV से जा टकराया। हादसा जुहू के सिल्वर बीच कैफे के पास हुआ जिससे यात्री कुछ देर के लिए फंस गए। अक्षय ने तुरंत कार से बाहर आकर यात्रियों की मदद की। PTI ने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हालांकि अन्य सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए हादसे के बाद का वीडियो
VIDEO | A car from Bollywood actor Akshay Kumar's security entourage was hit by an autorickshaw after the three-wheeler was struck by another vehicle in Mumbai's Juhu area, leaving one person injured. The incident occurred on Monday night near Mukteshwar Road in Juhu.— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2026
(Full… pic.twitter.com/ZWaNdXeYwW