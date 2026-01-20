अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार और ऑटो में हुई टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति घायल 

हादसा

मर्सिडीज कार की टक्कर से हुआ भयानक हादसा

न्यूज 18 के मुताबिक, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ऑटो को टक्कर मारी थी। इस कारण ऑटो का संतुलन बिगड़ा और वह अक्षय की सिक्योरिटी SUV से जा टकराया। हादसा जुहू के सिल्वर बीच कैफे के पास हुआ जिससे यात्री कुछ देर के लिए फंस गए। अक्षय ने तुरंत कार से बाहर आकर यात्रियों की मदद की। PTI ने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। हालांकि अन्य सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की बात कही जा रही है।