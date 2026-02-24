'भूत बंगला' से अक्षय कुमार की पहली झलक जारी

फिल्म 'भूत बंगला' से अक्षय कुमार की पहली झलक जारी, अनोखे अंदाज में छाए

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm Feb 24, 202612:27 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इस वक्त अपनी आगामी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चाओं में छाए हुए हैं। इस फिल्म के जरिए वह एक बार फिर दर्शकों को डर के साथ-साथ हंसी की डोज देते दिखेंगे, जैसा उन्होंने 'भूल-भुलैया' (2007) में किया था। लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म से अक्षय की पहली झलक जारी कर दी है।। निर्देशक प्रियदर्शन ने मोशन पोस्टर जारी किया है जिसमें अक्षय का अनोखा अंदाज बेहद दिलचस्प प्रतीत होता है।