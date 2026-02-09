'भूत बंगला' को लेकर हुआ दिलचस्प खुलासा

'भूत बंगला' नहीं, 'भूल भुलैया 2' होती अक्षय कुमार की फिल्म; जानिए क्यों नहीं बन सकी

लेखन ज्योति सिंह 01:20 pm Feb 09, 202601:20 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार ने 'भूल भुलैया' के जरिए दर्शकों को हॉरर-कॉमेडी का स्वाद चखाया था, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। लंबे समय के बाद दोनों की जोड़ी 'भूत बंगला' के जरिए दोबारा दर्शकों का दिल जीतने आ रही है। हाल ही में फिल्म की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया है, जो 10 अप्रैल, 2026 होगी। इस बीच, 'भूत बंगला' से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है।