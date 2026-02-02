'गोलमाल 5' में खलनायक बनकर तहलका मचाएंगे अक्षय कुमार? फिल्म पर आई ये जानकारी 

किरदार

अक्षय कुमार निभाएंगे खलनायक का किरदार

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'गोलमाल 5' को पिछली किस्तों के मुकाबले ज्यादा भव्य, दमदार और विस्तृत बनाया जाएगा। फिल्म में अक्षय कुमार शामिल हो गए हैं जो खलनायक के किरदार में दिखाई देंगे। इससे फिल्म में कॉमेडी और स्टार पावर का विस्तार होगा। अक्षय और अजय का यह पुनर्मिलन बड़े पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए भी काफी रोमांचक होगा। इससे पहले दोनों सितारों को 'खाकी', 'सुहाग' और 'सिंघम फ्रैंचाइजी' जैसी फिल्मों में देखा जा चुका है।