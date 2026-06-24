अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज से पहले ही मचाया गदर, एडवांस बुकिंग में बटोरे इतने करोड़
मनोरंजन
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने एडवांस बुकिंग में पहले ही 1 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म के 25 जून को पेड प्रीव्यू रखे गए थे और इसे 26 जून को आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जा रहा है।
ये शुरुआती आंकड़े साफ बताते हैं कि कई बड़े सितारों से सजी इस कॉमेडी फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।
फिल्म को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट
अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने इसे UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। 26 जून को यह फिल्म इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' से सीधे टकरा रही है।
हालांकि, ट्रेड एनालिस्ट बाला मानते हैं कि दोनों फिल्मों का दर्शक वर्ग अलग है। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर इनके बीच कोई बड़ी टक्कर देखने को नहीं मिलेगी।