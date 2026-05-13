'वेलकम टू द जंगल' पर अक्षय कुमार ने दिया अपडेट

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' पर अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, पोस्ट ने बढ़ाया उत्साह

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm May 13, 202612:24 pm

क्या है खबर?

'भूत बंगला' की रिलीज के बाद, अक्षय कुमार अब 'वेलकम टू द जंगल' कहने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग 2023 में शुरू हुई थी, अब 2026 में इसे रिलीज किया जाएगा। इस अपडेट पर मुहर खुद अक्षय ने लगाई है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया है कि अगली फिल्म अब यही होगी।