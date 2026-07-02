अक्षय कुमार ने फिर से अपने 2 अपार्टमेंट बेचे

अक्षय कुमार ने मुंबई में बेचे अपने 2 अपार्टमेंट, जानिए कितना हुआ मुनाफा

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Jul 02, 202606:09 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार फिल्मों के साथ-साथ निजी मामलों को लेकर भी चर्चा बटोरते हैं। खबर है कि उन्होंने मुंबई के मुलुंड में स्थित अपने 2 आलीशान अपार्टमेंट को बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया है। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, अभिनेता ने अक्टूबर, 2017 में दोनों अपार्टमेंट करीब 9 करोड़ रुपये में खरीदे थे। यह संपत्ति ओबेरॉय एनिग्मा की ऊपरी मंजिलों पर स्थित है। प्रत्येक अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 1,886 वर्ग फुट है और 3 कार पार्किंग स्थल शामिल हैं।