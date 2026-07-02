'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में 6वें दिन गिरावट, जानिए कितना हुआ कुल कलेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 10:12 am Jul 02, 202610:12 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज के 6 दिन पूरे कर चुकी है। वीकेंड पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करने के बाद इसने कारोबारी दिनों में धाकड़ शुरुआत की, लेकिन 6वें दिन आकर आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिला है। फिल्म को घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल होने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म की अब तक हुई कुल कमाई पर।