32 सालों में कितना बदला अक्षय-सैफ का अंदाज?

अक्षय-सैफ की जोड़ी 32 सालों में कितना बदली? हिट-फ्लॉप और अब 'हैवान' में सीधी टक्कर

लेखन नेहा शर्मा 02:24 pm Sep 11, 202602:24 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ने 90 के दशक में फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' से दर्शकों का दिल जीता था। पिछले 32 सालों में दोनों ने कई हिट और फ्लॉप फिल्में दीं और उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए। अब दोनों फिर फिल्म 'हैवान' में साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी दोस्ती, फिल्मों और पर्दे पर उनकी जोड़ी में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं।