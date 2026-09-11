अक्षय-सैफ की जोड़ी 32 सालों में कितना बदली? हिट-फ्लॉप और अब 'हैवान' में सीधी टक्कर

अक्षय-सैफ की जोड़ी 32 सालों में कितना बदली? हिट-फ्लॉप और अब 'हैवान' में सीधी टक्कर
क्या है खबर?
अक्षय कुमार और सैफ अली खान बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक हैं। दोनों ने 90 के दशक में फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' से दर्शकों का दिल जीता था। पिछले 32 सालों में दोनों ने कई हिट और फ्लॉप फिल्में दीं और उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए। अब दोनों फिर फिल्म 'हैवान' में साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी दोस्ती, फिल्मों और पर्दे पर उनकी जोड़ी में भी कई बदलाव देखने को मिले हैं।
वापसी
'टशन' के 18 साल बाद फिर साथ आए अक्षय-सैफ
अक्षय और सैफ बॉलीवुड के उस दौर की याद दिलाते हैं, जो बेहद धमाकेदार था।
'टशन' के 18 साल बाद ये जोड़ी प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' से एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटी है। हालांकि, इस बार कहानी बिल्कुल अलग है।
सैफ फिल्म में 'श्याम' नाम के एक दृष्टिहीन शख्स के रोल में हैं, वहीं अक्षय अपनी 30 साल पुरानी हीरो वाली छवि को छोड़कर 'परशुराम' नाम के एक खूंखार विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं।
नया अंदाज
32 साल बाद फिर साथ आए अक्षय-सैफ, इस बार बिल्कुल अलग अंदाज
अक्षय और सैफ की जोड़ी ने 90 के दशक में दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई थी। 32 साल बाद दोनों फिर साथ आए हैं, लेकिन इस बार वे पुरानी फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' की सफलता को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इसके बजाय दोनों ने अपनी पुरानी छवि से हटकर नए किरदार चुने हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को एक अलग अंदाज में दिखाया गया है, जो दर्शकों के लिए दिलचस्प है।
शुरुआत
1994 में शुरू हुई अक्षय-सैफ की कहानी
अक्षय और सैफ की कहानी साल 1994 में फिल्म 'ये दिल्लगी' से शुरू हुई थी। उस समय अक्षय कुमार एक्शन फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके थे।
उनके अंदाज में एक्शन हीरो वाली दमदार और जोशीली छवि नजर आती थी, वहीं सैफ अपने सहज अंदाज, शरारती मुस्कान और मजेदार रोमांटिक किरदारों के लिए पसंद किए जाते थे। दोनों की अलग-अलग खूबियों ने उनकी जोड़ी को खास बनाया और दर्शकों को भी खूब पसंद आई।
फिल्म
'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' ने बनाई अक्षय-सैफ की यादगार जोड़ी
साल 1994 की फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' अक्षय और सैफ की जोड़ी के लिए बेहद खास साबित हुई। फिल्म में अक्षय ने सख्त पुलिसवाले का किरदार निभाया, जबकि सैफ एक घबराए हुए फिल्म स्टार बने थे। दोनों के किरदार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन यही उनकी जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत बनी।
अक्षय के गंभीर अंदाज और सैफ की मजेदार हरकतों ने फिल्म को खास बना दिया। फिल्म बड़ी हिट रही और दोनों की केमिस्ट्री यादगार बन गई।
बेसअर
हिट जोड़ी का फॉर्मूला हुआ फेल, अक्षय-सैफ की बाद की फिल्में रहीं फीकी
बॉलीवुड में जब किसी जोड़ी की सफलता मिलती है, तो उसे बार-बार पर्दे पर आजमाया जाता है। अक्षय और सैफ की जोड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ।
साल 1996 में 'तू चोर मैं सिपाही', 1998 में 'कीमत: दे आर बैक' और 1999 में 'आरजू' में दोनों साथ नजर आए। हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' जैसा असर नहीं छोड़ सकी।
कमजोर कहानियों और कम होती दिलचस्पी का असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिखाई दिया।
बदलाव
'टशन' के बाद अलग हुई राहें, 'हैवान' में दुश्मन बने अक्षय-सैफ
साल 2008 में अक्षय और सैफ फिल्म 'टशन' में फिर साथ आए। हालांकि, 'टशन' भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इसके बाद अक्षय और सैफ ने अलग-अलग फिल्मों में अपनी पहचान बनाई।
सैफ ने अलग तरह के किरदार किए, जबकि अक्षय ने कॉमेडी, एक्शन और देशभक्ति वाली फिल्मों में लगातार काम किया।
'हैवान' में अक्षय और सैफ की जोड़ी इस बार बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रही है। फिल्म में दोनों दोस्त नहीं, बल्कि एक-दूसरे के दुश्मन हैं।