अक्षय कुमार का चला जादू, 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' के दूसरे सीजन को मिली हरी झंडी
क्या है खबर?
अक्षय कुमार एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनके मशहूर गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' के पहले सीजन की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब इसके दूसरे सीजन को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी मिल गई है। पहले सीजन में दर्शकों का दिल जीतने और शानदार TRP बटोरने के बाद निर्माता अब इसे और भी बड़े स्तर पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानें क्या जानकारी मिली है।
शुरुआत
फिर घूमेगा किस्मत का पहिया
साल 2026 की शुरुआत में 27 जनवरी को शुरू हुआ 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' इस साल के सबसे सफल रियलिटी शोज में से एक रहा है। वैराइटी इंडिया के मुताबिक, इसकी स्थिर TRP को देखते हुए अब इसके दूसरे सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। अपनी हालिया फिल्म 'भूत बंगला' की चर्चाओं के बीच अक्षय एक बार फिर होस्ट के रूप में वापसी करेंगे। शो में दर्शकों को उनका मजाकिया और ऊर्जावान अंदाज काफी पसंद आया है।
रिकॉर्ड
विश्व रिकॉर्ड की राह पर अक्षय का शो
'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' 1975 में शुरू हुए अमेरिकी शो का भारतीय संस्करण है। मूल शो के नाम 43 सीजन चलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। भारतीय वर्जन भी इसी नक्शेकदम पर चलता दिख रहा है। 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' ने शुरुआत से ही TRP के मामले में एक मिसाल कायम की है। इसकी सफलता के पीछे की बड़ी वजह इसका भारतीय संस्कृति के साथ तालमेल और दिलचस्प गेमप्ले है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है।
शो
एक्शन और कुकिंग के बाद अब पहेलियों का जादू
अक्षय ने लंबे समय बाद 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' से छोटे पर्दे पर वापसी की और फिर साबित किया कि वो टीवी के भी 'खिलाड़ी' हैं। उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी' की मेजबानी कर अपने स्टंट्स और एक्शन के जुनून को दिखाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने 'मास्टरशेफ' भी होस्ट किया। जहां पहले शोज एक्शन और कुकिंग पर थे, वहीं 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया' में वो पहेलियों और दिमागी खेलों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।