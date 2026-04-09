अक्षय कुमार ने सुनाया स्कूल से जुड़ा दिलचस्प किस्सा

अक्षय कुमार ने ताजा कीं स्कूल की यादें, बोले- 9वीं क्लास तक 3 बार फेल हुआ

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Apr 09, 202612:30 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इन दिनों 2 कारणों से खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एक ओर, उनकी फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है, जिसका निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। दूसरी तरफ उनका गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' दर्शकों की वाहवाही लूट रहा है। सोनी लिव पर आने वाले इस शो में अक्षय ने अपनी स्कूली जिंदगी से जुड़ा अनसुना और दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि किंडरगार्डन से लेकर 9वीं क्लास तक वह 3 बार फेल हुए थे।