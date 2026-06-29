सफलता

'फिल्म की किस्मत में लिखा है, तो वह सफल होकर रहेगी'

IANS के साथ बातचीत में, अक्षय ने बताया कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर फिल्म की किस्मत में लिखा है, तो वह किसी न किसी तरह सफल हो ही जाती है।" उन्होंने 'सैयारा' का जिक्र करते हुए पूछा कि फिल्म में कौन सा इवेंट था? कोई इवेंट नहीं था। फिर आगे कहा, "लड़के और लड़की (अहान पांडे और अनीत पड्‌डा) ने अच्छा अभिनय किया और वे खुशकिस्मत थे कि फिल्म सफल रही।"