बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'वेलकम टू द जंगल' तीसरे दिन 50 करोड़ के पार, 'कॉकटेल 2' काे मिली धोबी पछाड़

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Jun 29, 202610:00 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। वीकेंड पर इसने न सिर्फ दर्शकों को भरपूर मनोरंजन की डोज दी, बल्कि फिल्म समीक्षकों से वाहवाही भी लूटी है। अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से इसने महज 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं पहले से मौजूद शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' ने वीकेंड पर ठीक-ठाक कमाई की, लेकिन इसे अक्षय की फिल्म से जबरदस्त टक्कर मिली है।