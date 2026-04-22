अक्षय कुमार को याद आए स्कूल टीचर, बोले- उनके हाथ में छड़ी हाेती थी और मैं....

किस्सा

अक्षय ने स्कूल से जुड़ा किस्सा साझा किया

एपिसोड के दौरान, एक प्रतियोगी स्नेहन ने दर्शकों के सामने खुलासा किया कि उनका और अभिनेता का टीचर एक ही था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यह सुनते ही अक्षय को अपने दिवंगत टीचर पांडे सर की याद आ गई। उन्होंने कहा, "ये जिनके बारे में बोल रहा है, वो मेरे भी टीचर रह चुके हैं, उनका नाम पांडे सर था। पांडे सर की एक आदत थी उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी होती थी हमें पढ़ाते वक्त।"