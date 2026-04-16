अक्षय कुमार ने सुनाया अपनी मां से जुड़ा किस्सा

अक्षय कुमार को याद आई मां की सीख, बोले- उन्होंने कहा था 'पुत्तर बड़ा सोच'

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am Apr 16, 202611:58 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार इन दिनों गेम रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' की मेजबानी कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में उन्होंने प्रतियोगियों संग बातचीत में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक यादगार किस्सा साझा किया। अभिनेता ने बताया कि कैसे उनकी मां ने उन्हें बड़ा सोचने की सीख दी थी, जब वह अपना पहला घर खरीदने जा रहे थे। बता दें, अक्षय कई बार शो के जरिए अपनी मां के साथ अपने भावनात्मक रिश्तों पर बात कर चुके हैं।