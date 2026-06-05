'वेलकम टू द जंगल' के सेट से आया मजेदार वीडियो

अक्षय कुमार बोले- 'वेलकम टू द जंगल' सोच से ज्यादा जंगली; साझा किया मजेदार वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 05:17 pm Jun 05, 202605:17 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर फैंस का खूब ध्यान खींच रहे हैं। 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की इस तीसरी कड़ी का निर्देशन अहमद खान ने किया है, जिसका टीजर जारी हो चुका है। इस बीच, अभिनेता ने फिल्म के सेट से एक मजेदार BTS वीडियो जारी किया, जिसमें वह राजपाल यादव के साथ प्रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में फैंस काे फिल्म में मिलने वाली मस्ती और धमाल की झलक मिल गई है।