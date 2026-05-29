गुरिंदरवीर सिंह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड से गदगद हुए अक्षय कुमार, बोले- तुम पर बहुत गर्व

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अक्षय ने साझा किया पोस्ट

अभिनेता ने लिखा, 'मैं गुरिंदरवीर सिंह के बारे में पढ़ रहा था, जो भारत के सबसे तेज एथलीट बन गए हैं। सालों से हम विदेशी एथलीटों को 100 मीटर दौड़ जीतते और रिकॉर्ड तोड़ते देखते आ रहे थे। तब सब कहते थे कि भारतीयों से नहीं होगा। अब सब कह रहे हैं कि यह तो होना ही था! तुम पर बहुत गर्व है, नौजवान। उससे भी ज्यादा गर्व इस बात पर है कि तुम हमारी सशस्त्र सेनाओं से हो।'