गुरिंदरवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है

गुरिंदरवीर सिंह बने भारत के सबसे तेज धावक, 10.09 सेकेंड में दौड़ की पूरी

लेखन आदर्श कुमार 08:14 pm May 23, 202608:14 pm

क्या है खबर?

पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप 2026 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों के 100 मीटर दौड़ का फाइनल 10.09 सेकेंड में ही पूरा कर लिया। इसी के साथ वह भारत के सबसे तेज धावक बन गए। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2 बार टूटा था, लेकिन गुरिंदरवीर ने फाइनल में सबसे तेज दौड़ लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह 10.10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं।