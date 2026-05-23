गुरिंदरवीर सिंह बने भारत के सबसे तेज धावक, 10.09 सेकेंड में दौड़ की पूरी
क्या है खबर?
पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप 2026 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने पुरुषों के 100 मीटर दौड़ का फाइनल 10.09 सेकेंड में ही पूरा कर लिया। इसी के साथ वह भारत के सबसे तेज धावक बन गए। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2 बार टूटा था, लेकिन गुरिंदरवीर ने फाइनल में सबसे तेज दौड़ लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वह 10.10 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं।
पक्का
ऐसे रहे मुकाबले
गुरिंदरवीर और अनीमेष कुजूर के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रारंभिक दौर में अनीमेष ने 10.15 सेकेंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, जबकि गुरिंदरवीर ने 10.17 सेकेंड में दौड़ पूरी की थी। फाइनल में गुरिंदरवीर ने 10.09 सेकेंड के साथ इतिहास रच दिया। अनीमेष 10.20 सेकेंड के साथ दूसरे और प्रणव प्रमोद 10.29 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
जानकारी
विशाल टीके ने भी रचा इतिहास
विशाल टीके 400 मीटर की दौड़ में 45 सेकेंड से कम समय लेने वाले पहले भारतीय धावक बन गए। उन्होंने 44.98 सेकेंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि, वह राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफिकेशन मानक से महज 0.02 सेकेंड से चूक गए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें गुरिंदरवीर सिंह के दौड़ का वीडियो
GURINDERVIR BREAKS NATIONAL RECORD! 🤯— The Khel India (@TheKhelIndia) May 22, 2026
- Gurindervir Singh clocked 10.17s in the Men's 100m in the SF of 29th National Fed Cup ⚡
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