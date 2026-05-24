'वेलकम टू द जंगल' में दिखेगा अक्षय कुमार का भोजपुरी अवतार, अक्षरा सिंह संग मचाएंगे धमाल

रिपोर्ट भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा संग रोमांस और कॉमेडी का तड़का लगाएंगे अक्षय पिंकविला के मुताबिक, अक्षय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दर्शकों को एक ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो इस फिल्म में एक भोजपुरी अभिनेता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो पूरी फिल्म का सबसे मजेदार और मुख्य कॉमेडी हिस्सा होने वाला है। इस रोल में जोश भरने के लिए अक्षय ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस किरदार में उनके साथ भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह नजर आने वाली हैं।

हैरानी अपने अवतार से सबके होश उड़ाएंगे अक्षय फिल्म के करीबी सूत्रों ने अक्षय के इस किरदार को लेकर कुछ और हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सूत्र के मुताबिक, अक्षय ने 'वेलकम टू द जंगल' में इस रोल को बेहद अनोखे और अंदाज में निभाया है, जो दर्शकों को बड़ा पसंद आने वाला है। उन्होंने एक भोजपुरी एक्टर के पूरे जोश और उसके रहन-सहन को इस कदर अपनाया है कि उनका ये लुक और बदलाव हर किसी को हैरान कर देगा।

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आइटम नंबर 'भोजपुरी आइटम बॉय' बनेंगे अक्षय फिल्म के कुछ हिस्सों में तो अक्षय इस किरदार में इस कदर डूब गए हैं कि उनका पूरा अंदाज और एक खास गाना लोगों को चौंकाने के साथ-साथ लोटपोट होने पर मजबूर कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में 'घिस घिस घिस' नाम का एक गाना है, जिसमें अक्षय एक भोजपुरी आइटम बॉय के रूप में ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। उनका ये रूप सिनेमाघरों में हंसी और सीटियों का जबरदस्त तूफान लाने वाला है।

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