'वेलकम टू द जंगल' का टाइटल ट्रैक जारी, धमाचौकड़ी मचाने आई अक्षय और उनकी टोली

लेखन ज्योति सिंह 01:37 pm May 18, 202601:37 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर लोगों काे बेहद पसंद आ रहा है। अब निर्माताओं ने टाइटल ट्रैक जारी करके लोगों का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंचा दिया है। गाने की शुरुआत 'आलू कांदा बेचने वाले' उस यादगार दृश्य से होती है, जिसे फिल्म 'वेलकम' (2007) में नाना पाटेकर पर फिल्माया गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तीसरी कड़ी में यह काम अक्षय, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और तुषार कपूर करते दिखे हैं।