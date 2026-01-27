'वेलकम टू द जंगल' का खत्म हुआ इंतजार, फिल्म की रिलीज तारीख से उठा पर्दा

'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज तारीख जारी

लेखन ज्योति सिंह 03:59 pm Jan 27, 202603:59 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और इसमें 1 या 2 नहीं, बल्कि कई फिल्मी सितारे एक साथ नजर आएंगे। पिछले साल निर्माताओं ने घोषणा की थी कि फिल्म क्रिसमस 2026 में सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख बताते हुए लंबे इंतजार को छोटा कर दिया है।