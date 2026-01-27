'वेलकम टू द जंगल' का खत्म हुआ इंतजार, फिल्म की रिलीज तारीख से उठा पर्दा
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और इसमें 1 या 2 नहीं, बल्कि कई फिल्मी सितारे एक साथ नजर आएंगे। पिछले साल निर्माताओं ने घोषणा की थी कि फिल्म क्रिसमस 2026 में सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख बताते हुए लंबे इंतजार को छोटा कर दिया है।
रिलीज
जून, 2026 में पर्दे पर आ जाएगी 'वेलकम टू द जंगल'
अक्षय, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लिवर और दिशा पाटनी जैसे सितारों से सजी 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून 2026 को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। इसका निर्माण ए.ए. नाडियाडवाला और स्टार स्टूडियो 18 द्वारा केप ऑफ गुड फिल्म्स और सीता फिल्म्स के सहयोग से किया गया है। दिग्गज गायक दलेर मेहंदी भी इसका प्रमुख हिस्सा हैं। फिल्म की आधिकारिक रिलीज तारीख आने से फैंस का उत्साह सांतवें आसमान पर पहुंच गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
THE BIGGEST COMEDY FRANCHISE IS BACK – 'WELCOME TO THE JUNGLE' TO RELEASE ON 26 JUNE 2026... #WelcomeToTheJungle, the third instalment in the #Welcome franchise, is all set to hit cinemas on 26 June 2026.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 27, 2026
Directed by #AhmedKhan, #WelcomeToTheJungle stars #AkshayKumar,… pic.twitter.com/Sko5pTjFBc
फिल्म
'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी है 'वेलकम टू द जंगल'
'वेलकम टू द जंगल' लोकप्रिय कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'वेलकम' की तीसरी कड़ी है। पहली किस्त 'वेलकम' साल 2007 में रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय के अलावा कैटरीना कैफ, अनिल कपूर और नाना पाटेकर अमह किरदार में थे। साल 2015 में 'वेलकम बैक' आई जिसमें जॉन अब्राहम और श्रुति हासन को मुख्य किरदार में देखा गया था। अब निर्माता इस फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए अक्षय के फैंस का कहना है कि यह धमाकेदार होने वाली है।