'भूत बंगला' का पहला दीदार इस दिन कराएंगे अक्षय कुमार, टीजर रिलीज पर आया अपडेट

टीजर

इस दिन जारी होगा 'भूत बंगला' का टीजर

पिंकविला के मुताबिक, 'भूत बंगला' का टीजर जारी करने के लिए निर्माताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। इसे 12 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा, जिससे इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म की बड़े पर्दे पर जबरदस्त शरुआत सुनिश्चित होगी। टीजर लाॅन्च से उन लोगों के बीच काफी उत्साह पैदा होने की संभावना है जो अक्षय और प्रियदर्शन के सहयोग का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। दोनों आखिरी बार फिल्म 'खट्टा मीठा' (2010) में साथ जुड़े थे।