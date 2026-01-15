LOADING...
अक्षय कुमार ने BMC चुनाव में डाला वोट, कहा- बातचीत करने के बजाय मतदान करें
लेखन ज्योति सिंह
Jan 15, 2026
09:29 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारतीय नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने 15 जनवरी को महाराष्ट्र में चल रहे बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 में अपना कीमती वोट दिया है। वोट प्रक्रिया पूरी करने के बाद अक्षय ने मीडिया से बातचीत की और जनता से वोटिंग की अपील भी की है। अभिनेता ने महाराष्ट्र की जनता से कहा कि अगर वह मुंबई में सुधार चाहते हैं, तो उन्हें यहां का असली हीरो बनना होगा।

"मुंबईवासियों के रूप में, आज सत्ता हमारे हाथ में है"

PTI से बातचीत में अक्षय ने कहा, "आज BMC चुनाव है, और मुंबईवासियों के रूप में, यह वह दिन है जब हमारे हाथ में सत्ता है। इसलिए, मुंबई के सभी लोगों को बाद में व्यवस्था बिगड़ने की शिकायत करने के बजाय, बाहर आकर मतदान करना चाहिए। अगर आप मुंबई के असली हीरो बनना चाहते हैं, तो बातचीत करने के बजाय, आकर मतदान करें।" उधर अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा ने भी नगर निगम चुनाव 2026 के लिए अपना वोट डाला है।

