अक्षय कुमार ने BMC चुनाव में डाला वोट, कहा- बातचीत करने के बजाय मतदान करें

लेखन ज्योति सिंह 09:29 am Jan 15, 202609:29 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भारतीय नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने 15 जनवरी को महाराष्ट्र में चल रहे बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव 2026 में अपना कीमती वोट दिया है। वोट प्रक्रिया पूरी करने के बाद अक्षय ने मीडिया से बातचीत की और जनता से वोटिंग की अपील भी की है। अभिनेता ने महाराष्ट्र की जनता से कहा कि अगर वह मुंबई में सुधार चाहते हैं, तो उन्हें यहां का असली हीरो बनना होगा।