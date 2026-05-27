जानें किस OTT पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'

'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर की तगड़ी कमाई

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया और भारत में 175 करोड़ रुपये और पूरी दुनिया में 240 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

यह अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी के लिए एक खास वापसी भी है, जिसकी झलक 'भूल भूलैया' में भी देखने को मिली थी।

फिल्म से जुड़ा एक भावनात्मक पल यह भी रहा कि अक्षय ने असराणी के किरदार को उस दिग्गज को श्रद्धांजलि कहकर उनके साथ बिताए लंबे सफर को याद किया।