जानें किस OTT पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'
अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिश्शु सेनगुप्ता और असराणी जैसे दमदार कलाकार भी शामिल हैं।
हालांकि, नेटफ्लिक्स के पास फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज के बाद के स्ट्रीमिंग अधिकार हैं, पर अब तक इसकी स्ट्रीमिंग की कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।
'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर की तगड़ी कमाई
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन किया और भारत में 175 करोड़ रुपये और पूरी दुनिया में 240 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।
यह अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी के लिए एक खास वापसी भी है, जिसकी झलक 'भूल भूलैया' में भी देखने को मिली थी।
फिल्म से जुड़ा एक भावनात्मक पल यह भी रहा कि अक्षय ने असराणी के किरदार को उस दिग्गज को श्रद्धांजलि कहकर उनके साथ बिताए लंबे सफर को याद किया।