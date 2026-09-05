अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी के रिश्ते पर बोले सुनील दर्शन?

अक्षय कुमार-शिल्पा शेट्टी करने वाले थे शादी, फिर क्यों टूटा रिश्ता; सुनील दर्शन ने बताया

लेखन नेहा शर्मा 05:42 pm Sep 05, 202605:42 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का अफेयर 90 के दशक में खूब चर्चा में रहा था। फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' (1994) की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ ये रिश्ता जल्द ही काफी गहरा हो गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म 'जानवर' के निर्देशक सुनील दर्शन ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दोनों एक-दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे और बात शादी के मंडप तक पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग हो गए।