'हैवान' कब होगी रिलीज?

'हैवान' की रिलीज तारीख आई, सिनेमाघरों के बाद इस OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी फिल्म

लेखन नेहा शर्मा 01:56 pm Jun 27, 202601:56 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की थ्रिलर फिल्म 'हैवान' की रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिग्गज निर्देशक प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़े पर्दे पर दर्शकों को रोमांचित करने के बाद यह फिल्म किस OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी, इसका खुलासा भी हो गया है। आइए जानते 'हैवान' कब रिलीज हो रही है और आप इसे सिनेमा्घररों के बाद कहां देख पाएंगे।