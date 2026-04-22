उज्जैन के रहस्य सुलझाने आ रहे अक्षय कुमार-राणा दग्गुबाती, धर्मा की पैन-इंडिया थ्रिलर में बड़ा सरप्राइज मनोरंजन Apr 22, 2026

अक्षय कुमार और राणा दग्गुबाती को लेकर खबर आ रही है कि ये दोनों सितारे अब एक ऐतिहासिक थ्रिलर में साथ काम करने वाले हैं। इस फिल्म का निर्देशन 'कार्तिकेय 2' से मशहूर हुए डायरेक्टर चंदू मोंडेती करेंगे, वहीं करण जोहर की धर्मा प्रोडक्शंस इसे प्रोड्यूस कर रही है। फिल्म की कहानी उज्जैन शहर के रहस्यों पर आधारित एक ऐतिहासिक थ्रिलर होगी। इतना ही नहीं सुनने में आ रहा है कि फिल्म में किसी बड़े स्टार का शानदार कैमियो भी होगा। हालांकि, अभी तक फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, पर उम्मीद है कि यह एक बड़ा पैन-इंडिया प्रोजेक्ट बनेगा।