'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज से पहले अक्षय कुमार-दिशा पाटनी ने खोले बॉलीवुड में चमकते रहने के असली राज

अक्षय कैसे बनाए रखते हैं जिंदगी में अनुशासन

अक्षय ने इस दौरान विनम्रता बनाए रखने और समय के साथ खुद को बदलते रहने की अहमियत बताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि बॉलीवुड में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है।

अक्षय ने यह भी बताया कि उनके बच्चे उन्हें नए-नए ट्रेंड्स से रूबरू कराते रहते हैं और पत्नी ट्विंकल खन्ना की खरी बातें उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं।

वहीं, दिशा ने बताया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने से उनके करियर को किस तरह आकार मिला है। साथ ही, उन्होंने अपने आस-पास के मददगार लोगों का भी शुक्रिया अदा किया।