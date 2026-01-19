अक्षय कुमार और अनीस बज्मी 15 साल बाद साथ आए

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी फिर देंगे कॉमेडी की डोज, फिल्म पर मिली ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 01:05 pm Jan 19, 202601:05 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज्मी का याराना सालों पुराना है। दोनों ने 'वेलकम', 'सिंह इज किंग' और 'वेलकम' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है और 15 साल बाद यह जोड़ी दोबारा से धमाल मचाने के लिए तैयार है। चर्चा तो काफी समय से है कि अक्षय और अनीस एक कॉमेडी फिल्म के लिए साथ आए हैं जिसका हिस्सा विद्या बालन भी बन गई हैं। अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म पर एक और अपडेट आ गया है।