अक्षय कुमार और अनीस बज्मी फिर देंगे कॉमेडी की डोज, फिल्म पर मिली ये जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक अनीस बज्मी का याराना सालों पुराना है। दोनों ने 'वेलकम', 'सिंह इज किंग' और 'वेलकम' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया है और 15 साल बाद यह जोड़ी दोबारा से धमाल मचाने के लिए तैयार है। चर्चा तो काफी समय से है कि अक्षय और अनीस एक कॉमेडी फिल्म के लिए साथ आए हैं जिसका हिस्सा विद्या बालन भी बन गई हैं। अब इस बहुप्रतीक्षित फिल्म पर एक और अपडेट आ गया है।
शूटिंग
अक्षय और अनीस की फिल्म पर शूटिंग हो रही शुरू
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय और अनीस एक कॉमेडी फिल्म के लिए साथ आए हैं। अंदरूनी सूत्रों ने बताया, "यह अनीस बज्मी की क्लासिक कॉमेडी है जिसमें तेज स्पीड वाले सीन्स, कई किरदारों से पैदा हुई उलझनें और मजेदार परिस्थितियां हैं।" उन्होंने आगे कहा, "शूटिंग मूल रूप से फरवरी, 2026 से शुरू होनी थी। हालांकि अभिनेत्री समेत अन्य कलाकार इस परियोजना से बाद में जुड़ेंगे, लेकिन सुपरस्टार के साथ फिल्म की शूटिंग 20 जनवरी से शुरू होगी।"
योजना
इन जगहों पर शूटिंग करने की योजना
रिपोर्ट के मुताबिक, अनीस और अक्षय की इस फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि शूटिंग का पहला दिन मुंबई के गोरेगांव स्थित रॉयल गोल्ड स्टूडियो में होगा। निर्माताओं ने यहां एक भव्य इनडोर सेट तैयार करवाया है। 5 हफ्ते के कार्यक्रम के दौरान, अनीस कई इनडोर दृश्यों की शूटिंग करेंगे। इसके बाद फिल्म के दूसरे चरण के लिए टीम दिल्ली के लिए रवाना होगी। अक्षय को आने वाले दिनों में 'भूत बंगला' और 'हैवान' में देखा जाएगा।