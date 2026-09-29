'अक्का' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
क्राइम ड्रामा के दीवानों के लिए बड़ी खबर है। 'अक्का' नाम की यह सीरीज 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है।
1980 के दशक के दक्षिण भारत की पृष्ठभूमि पर बनी इस सीरीज में कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे 2 दमदार महिला किरदारों में नजर आएंगी।
वे एक ऐसे मेट्रिआर्कल अंडरवर्ल्ड की बागडोर संभालती हैं, जहां सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, जब तक कि कोई बाहरी आकर उनके साम्राज्य में हलचल नहीं मचा देता।
दर्शकों को इसमें भरपूर शक्ति प्रदर्शन और जबरदस्त तनाव देखने को मिलेगा।
'अक्का' धर्मराज शेट्टी के निर्देशन में बनी
यह सीरीज डेब्यूटेंट धर्मराज शेट्टी के निर्देशन में बनी है। 'अक्का' को बनाने में करीब तीन साल का वक्त लगा और यह यश राज एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक अहम पड़ाव मानी जा रही है।
इससे कीर्ति सुरेश पहली बार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रख रही हैं। राधिका और तन्वी आजमी ने भी इसमें दमदार अभिनय किया है।
अगर आप इन अभिनेत्रियों के काम के प्रशंसक हैं, तो एक और खबर आपके लिए है। कीर्ति सुरेश 'रफ्तार' नाम की सीरीज में भी नजर आएंगी, जो 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।
वहीं, राधिका को हाल ही में 'लस्ट स्टोरीज 3' में देखा गया था।