'अक्का' की OTT रिलीज का हुआ ऐलान, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

यह सीरीज डेब्यूटेंट धर्मराज शेट्टी के निर्देशन में बनी है। 'अक्का' को बनाने में करीब तीन साल का वक्त लगा और यह यश राज एंटरटेनमेंट के लिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक अहम पड़ाव मानी जा रही है।

इससे कीर्ति सुरेश पहली बार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कदम रख रही हैं। राधिका और तन्वी आजमी ने भी इसमें दमदार अभिनय किया है।

अगर आप इन अभिनेत्रियों के काम के प्रशंसक हैं, तो एक और खबर आपके लिए है। कीर्ति सुरेश 'रफ्तार' नाम की सीरीज में भी नजर आएंगी, जो 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।

वहीं, राधिका को हाल ही में 'लस्ट स्टोरीज 3' में देखा गया था।