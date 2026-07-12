बॉक्स ऑफिस पर अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' का धमाका, 2 दिन में कमाए इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस पर अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' का धमाका, 2 दिन में कमाए इतने करोड़
नागार्जुन के बेटे और अभिनेता अखिल अक्किनेनी की तेलुगू एक्शन फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म ने अपने पहले दिन 7.15 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, जबकि दूसरे दिन इसके कारोबार में 14 फीसदी की बढ़त देखी गई और ये 8.15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2 दिनों में फिल्म ने भारत में कुल 15.3 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं, वहीं दुनियाभर में इसकी कुल कमाई 23.4 करोड़ रुपये हो गई है। सिनेमाघरों में दर्शकों की उपस्थिति लगभग 50 प्रतिशत रही, जो किसी भी नई फिल्म की शुरुआत के लिए काफी अच्छी मानी जाती है।
'लेनिन' से अखिल अक्किनेनी की ब्लॉकबस्टर वापसी की तैयारी
अखिल अक्किनेनी के लिए 'लेनिन' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर वापसी करने का एक बड़ा मौका है। उनके पिता और सुपरस्टार नागार्जुन ने अखिल की पिछली फिल्मों की असफलता पर खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्हें इस फिल्म पर पूरा भरोसा है। नागार्जुन के मुताबिक, फिल्म की कहानी सच्ची है और दर्शकों के दिलों को छू लेगी, इसलिए इसका हिट होना तय है। लगभग 100 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से बनी इस एक्शन-थ्रिलर का निर्देशन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है, जिसमें पंजू, भाग्यश्री बोरसे, सुनील और रामकी जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।