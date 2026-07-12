बॉक्स ऑफिस पर अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन' का धमाका, 2 दिन में कमाए इतने करोड़

'लेनिन' से अखिल अक्किनेनी की ब्लॉकबस्टर वापसी की तैयारी

अखिल अक्किनेनी के लिए 'लेनिन' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर वापसी करने का एक बड़ा मौका है। उनके पिता और सुपरस्टार नागार्जुन ने अखिल की पिछली फिल्मों की असफलता पर खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्हें इस फिल्म पर पूरा भरोसा है। नागार्जुन के मुताबिक, फिल्म की कहानी सच्ची है और दर्शकों के दिलों को छू लेगी, इसलिए इसका हिट होना तय है। लगभग 100 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट से बनी इस एक्शन-थ्रिलर का निर्देशन मुरली किशोर अब्बुरु ने किया है, जिसमें पंजू, भाग्यश्री बोरसे, सुनील और रामकी जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।