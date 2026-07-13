ब्लॉकबस्टर 'लेनिन' ने कमाए इनते करोड़, लेकिन अखिलेश अक्किनेनी की इस भयानक चोट के खुलासे ने सबको हिलाया
अखिलेश अक्किनेनी की नई फिल्म 'लेनिन' ने मिली-जुली समीक्षाओं के बावजूद दुनिया भर में 37 करोड़ रुपये कमाए हैं और यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट बन गई है।
फिल्म की सफलता के जश्न में (13 जुलाई, 2026 की रिपोर्ट के अनुसार), नागार्जुन ने बताया कि अखिलेश को करीब डेढ़ से 2 साल पहले हाथ में गंभीर चोट लगी थी, जिसके लिए उन्हें कई महीनों तक थेरेपी लेनी पड़ी थी।
इस हादसे ने काट दी थी अखिलेश की नस
नागार्जुन ने कहा कि कांच के हादसे ने अखिलेश के हाथ की एक नस को लगभग काट दिया था और कुछ समय के लिए उनके हाथ में बिल्कुल भी अहसास नहीं रहा था।
उन्होंने आगे बताया कि इस मुश्किल दौर में अखिलेश शांत रहने लगे और उन्होंने चीजों को देखने का अपना नजरिया ही बदल लिया। इस दौरान अखिलेश की पत्नी जैनाब रवेज ने हर वक्त उन्हें सकारात्मक बनाए रखा।
फिल्म 'लेनिन' रिलीज होने से पहले, नागार्जुन और मुख्य अभिनेत्री भाग्यश्री बोर्से ने इसकी सफलता के लिए प्रार्थना की थी, जिसकी वजह से परिवार के लिए यह मुकाम और भी खास बन गया।