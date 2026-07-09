अखिल अक्किनेनी ने की 'लेनिन' से धमाकेदार वापसी, फिल्म में जूनियर NTR देंगे खास सरप्राइज

जूनियर NTR करेंगे 'लेनिन' की शुरुआत का वर्णन

फिल्म 'लेनिन' में अखिल के साथ भाग्यश्री बोरसे मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा, प्रमोद पांजु, शिवाजी, ब्रह्माजी, सुनील और ईश्वरी राव जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे।

फिल्म का संगीत थमन ने तैयार किया है। फिल्म का एक खास आकर्षण यह है कि इसकी शुरुआत जूनियर NTR के एक विशेष नैरेशन से होगी, जो दर्शकों को फिल्म की अनूठी दुनिया से रूबरू कराएगा।

'लेनिन' इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और सोशल मीडिया पर नए पोस्टर्स और अपडेट्स के साथ फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है।