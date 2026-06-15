'लेनिन' का इंतजार हुआ खत्म, जानिए कब रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की फिल्म
अखिल अक्किनेनी की जिस फिल्म 'लेनिन' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब 10 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी।
फिल्म बनाने वालों ने पहले तय की गई 26 जून की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और मेकर्स उसे अपना पूरा मौका देना चाहते हैं।
इसके अलावा, अपनी फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए भी उन्हें थोड़ा और समय मिल गया है।
अखिल के पिता ने किया ये ऐलान
फिल्म की नई रिलीज डेट की जानकारी खुद अखिल के परिवार ने दी है।
अखिल के पिता और फिल्म के सह-निर्माता नागार्जुन ने एक्स पर इसका ऐलान करते हुए लिखा, 'आप अखिल का नया रूप देखने वाले हैं। लेनिन के अनुभव के लिए तैयार हो जाइए।'
फिल्म के पोस्टर और गाने पहले ही काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं, जिससे फैंस में उत्साह साफ देखा जा सकता है। फिल्म में थमन ने संगीत दिया है, लियोन ब्रिटो ने कैमरे का जिम्मा संभाला है और नवीन नूली ने एडिटिंग की है।