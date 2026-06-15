'लेनिन' का इंतजार हुआ खत्म, जानिए कब रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की फिल्म मनोरंजन Jun 15, 2026

अखिल अक्किनेनी की जिस फिल्म 'लेनिन' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब 10 जुलाई, 2026 को रिलीज होगी।

फिल्म बनाने वालों ने पहले तय की गई 26 जून की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

इसकी एक बड़ी वजह यह है कि राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और मेकर्स उसे अपना पूरा मौका देना चाहते हैं।

इसके अलावा, अपनी फिल्म को और बेहतर बनाने के लिए भी उन्हें थोड़ा और समय मिल गया है।