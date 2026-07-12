आकांक्षा रंजन कपूर ने शरण शर्मा संग रचाई शादी, आलिया ने दी बधाई; देखिए खूबसूरत तस्वीरें

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इस गाने की लाइनें लिख बयां किया शरण के लिए प्यार

शादी के लिए अभिनेत्री ने पारंपरिक लाल और सुनहरे रंग का जोड़ा पहना था, जबकि फिल्म निर्माता ने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। तस्वीरों में शादी के वादे (वचन) लेते और मैरिज पेपर्स पर साइन करते समय दुल्हन भावुक होती नजर आ रही हैं। आकांक्षा ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए एक इन्फिनिटी (अनंत) इमोजी के साथ नीति मोहन के हिट गाने के बोल साझा कर लिखा, 'तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू हैं तो डर नहीं लगता