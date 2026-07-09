आकांक्षा रंजन कपूर करने जा रही रहीं निर्माता शरण शर्मा से शादी, 12 जुलाई को जुहू में होगा रिसेप्शन
अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर और निर्माता शरन शर्मा आज मुंबई में आकांक्षा के घर पर शादी रचाने जा रहे हैं। दोनों ने शादी की बड़ी रस्मों से हटकर सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक साधारण रजिस्टर्ड शादी करने का फैसला किया है।
कागजात पर दस्तखत करने के बाद, यह जोड़ा एक खास लंच के साथ अपनी इस खुशी का जश्न मनाएगा, जहां दोस्त और परिवार दिल से दिए गए शुभकामना संदेशों और टोस्ट के जरिए उन्हें बधाई देंगे।
वे चाहते हैं कि यह पल सिर्फ उनके लिए ही बेहद खास और यादगार बने।
12 जुलाई को जुहू में होगा आकांक्षा का रिसेप्शन
लेकिन असली जश्न तो अभी बाकी है। दरअसल 12 जुलाई को जुहू के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में यह जोड़ा एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन करेगा।
इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल होंगे, जिनमें आलिया भट्ट, सोनम कपूर आहूजा और कियारा आडवाणी जैसे नाम प्रमुख हैं।
दरअसल, आकांक्षा के माता-पिता फिल्म इंडस्ट्री में काफी जाना-माना नाम हैं, ऐसे में यह रिसेप्शन सचमुच बेहद शानदार होने वाला है।