आकांक्षा रंजन कपूर करने जा रही रहीं निर्माता शरण शर्मा से शादी, 12 जुलाई को जुहू में होगा रिसेप्शन मनोरंजन Jul 09, 2026

अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर और निर्माता शरन शर्मा आज मुंबई में आकांक्षा के घर पर शादी रचाने जा रहे हैं। दोनों ने शादी की बड़ी रस्मों से हटकर सिर्फ करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक साधारण रजिस्टर्ड शादी करने का फैसला किया है।

कागजात पर दस्तखत करने के बाद, यह जोड़ा एक खास लंच के साथ अपनी इस खुशी का जश्न मनाएगा, जहां दोस्त और परिवार दिल से दिए गए शुभकामना संदेशों और टोस्ट के जरिए उन्हें बधाई देंगे।

वे चाहते हैं कि यह पल सिर्फ उनके लिए ही बेहद खास और यादगार बने।