आकांक्षा चमोला ने अपने तलाक को पब्लिसिटी बताने वालों को दिया करार जवाब, देखें वीडियो

'लॉकअप 2' से बाहर आने के बाद, आकांक्षा ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे नहीं लगता कोई भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जा के TRP के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से तलाक ले रही हूं। कृपया मेरे घर पे आइए, मेरी कानूनी टीम से बात कीजिए।'

उन्होंने खुलासा किया कि शो में जाने से पहले उनके तलाक की कानूनी औपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब उनका और गौरव का कागजात पर हस्ताक्षर करना बाकी है।