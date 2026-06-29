'लॉक अप' में अकांशा चमोला का चौंकाने वाला ऐलान, गौरव खन्ना से तलाक पर बोलीं- अब चाहिए आजादी

प्रीमियर के ड्रामे के बीच अकांशा ने कही आजादी की बात

अकांशा ने खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली थी और करीब 10 साल तक एक रिश्ते में बंधी रहीं।

अब वे अपनी आजादी को पूरी तरह जीना चाहती हैं। उन्होंने साफ किया कि अभी वो किसी नए रिश्ते की तलाश में बिल्कुल नहीं हैं। प्रीमियर के दौरान भी काफी ड्रामा देखने को मिला।

एक पेंटबॉल टास्क करते हुए सुनीता आहूजा चोटिल हो गईं। वहीं, राम कपूर ने शो के होस्ट रितेश देशमुख से पानी की कमी को लेकर तीखे सवाल पूछे।

इस खास मौके पर शो के लिए रखे गए एक करोड़ रुपये के इनाम का भी खुलासा किया गया। नए एपिसोड हर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम किए जाएंगे।