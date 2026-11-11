'रामायण' में कुणाल कपूर बने 'इंद्र', पर्दे के पीछे की तस्वीरों में देखिए कैसे तैयार हुआ ये भव्य रूप

इंद्र के ये कॉस्ट्यूम बनाना कोई आसान काम नहीं था। अजय ने फिल्म में इंद्र के अंदाज को सही तरीके से दिखाने के लिए अलग-अलग स्टाइल और बारीकियों के साथ खूब प्रयोग किए।

वहीं, कुणाल ने भी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी, कास्टिंग निर्देशत मुकेश छाबड़ा और सभी मेकअप आर्टिस्ट व डिजाइनरों की मेहनत को सराहा।

कुणाल ने कहा कि इन सबकी कड़ी मेहनत की वजह से ही यह पौराणिक दुनिया पर्दे पर एकदम असली लग रही है।