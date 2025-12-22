'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख का ऐलान

'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख का ऐलान, 'विजय सलगांवकर' बनकर लाैट रहे अजय देवगन

लेखन ज्योति सिंह 01:00 pm Dec 22, 202501:00 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी किस्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने आखिरकार 'दृश्यम 3' पर अपडेट साझा कर दिया है, और लोगों की उम्मीदों को जगा दिया है। विजय सलगांवकर बनकर अजय एक बार फिर पुलिस की आंखाें में धूल झोंकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख का ऐलान हो चुका है। निर्माताओं ने अनाउंसमेंट वीडियो के साथ 'दृश्यम 3' की आधिकारिक रिलीज का ऐलान कर दिया है।