'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख का ऐलान, 'विजय सलगांवकर' बनकर लाैट रहे अजय देवगन
लेखन ज्योति सिंह
Dec 22, 2025
01:00 pm
क्या है खबर?

अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी किस्त का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने आखिरकार 'दृश्यम 3' पर अपडेट साझा कर दिया है, और लोगों की उम्मीदों को जगा दिया है। विजय सलगांवकर बनकर अजय एक बार फिर पुलिस की आंखाें में धूल झोंकने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख का ऐलान हो चुका है। निर्माताओं ने अनाउंसमेंट वीडियो के साथ 'दृश्यम 3' की आधिकारिक रिलीज का ऐलान कर दिया है।

रिलीज

इस तारीख को रिलीज होगी 'दृश्यम 3'

निर्माताओं ने 'दृश्यम 3' का अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है। इसके बैकग्राउंड में अजय की आवाज आती है जिसमें वह कहते हैं, 'जब तक सब थक नहीं जाते, सब हार नहीं जाते, मैं यहीं चौकीदार बनकर खड़ा हूं क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।' 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसी के साथ पुराने सभी चेहरों की वापसी होगी। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

