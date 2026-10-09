अजय देवगन की फिल्म 'चौहान' पर आया अपडेट

'दृश्यम 3' की सफलता के बीच अजय देवगन जाएंगे कारगिल, 'चौहान' की तैयारी शुरू

लेखन ज्योति सिंह 02:30 pm Oct 09, 202602:30 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। हालांकि, उनके कदम अभी ठहरने वाले नहीं हैं क्योंकि उन्होंने आगे तक की तैयारी कर ली है। इसी सिलसिले में अभिनेता कारगिल का रुख करेंगे। बताया जा रहा है कि अजय अपनी आगामी फिल्म 'चौहान' के पहले शेड्यूल के लिए वहां जाएंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म का ऐलान इसी साल किया गया था।