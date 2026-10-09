'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने एक हफ्ते बाद तोड़ा 'दृश्यम 2' का रिकॉर्ड, जानिए कुल कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:46 am Oct 09, 202609:46 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। सिनेमाघरों में 62 करोड़ रुपये से शुरुआत करने वाली यह एक्शन-थ्रिलर दुनियाभर में 400 करोड़ के क्लब में रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं, घरेलू स्तर पर इस फ्रेंचाइजी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही नहीं, अजय की इस फिल्म ने मूल फिल्म मोहनलाल अभिनीत 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आइए देखें 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की ताजा कमाई।