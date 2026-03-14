'गोलमाल 5' की घोषणा, अक्षय कुमार ने जीते दिल

'गोलमाल 5' का ऐलान, अजय देवगन की पलटन के बीच अक्षय कुमार को देख फैंस हैरान

लेखन नेहा शर्मा 09:04 pm Mar 14, 202609:04 pm

क्या है खबर?

रोहित शेट्टी के 'कॉमेडी यूनिवर्स' में एक बार फिर हंसी का सैलाब आने वाला है। 'गोलमाल 5' की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही थी और अब आखिरकार रोहित के जन्मदिन पर फिल्म का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज अक्षय कुमार की एंट्री है। सोशल मीडिया पर उनके लुक की तस्वीरें पहले ही तहलका मचा रही हैं। अजय देवगन (गोपाल) और उनकी पुरानी पलटन के साथ अक्षय को देख प्रशंसक सातवें आसमान पर हैं।