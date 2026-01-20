'द 50' का नया प्रोमो जारी

अजय देवगन होंगे रियलिटी शो 'द 50' के असली 'शेर'? प्रोमो ने बढ़ाई फैंस की धड़कन

लेखन ज्योति सिंह 04:54 pm Jan 20, 202604:54 pm

क्या है खबर?

जियोहॉटस्टार का आगामी रियलिटी शो 'द 50' कई दिनों से लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इसमें आने वाले कुछ प्रतियोगियों के नामों का खुलासा तो हो गया, लेकिन शो की थीम, होस्ट और 'असली शेर' यानी, शो चलाने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इस बीच, लोगों की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने नया प्रोमो जारी किया है। इसे देखकर अटकलें हैं कि अजय देवगन शो के असली शेर हो सकते हैं।