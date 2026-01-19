अजय देवगन ने दिखाई 'बाल तन्हाजी' की पहली झलक, जानिए क्यों है खास

लेखन ज्योति सिंह 02:41 pm Jan 19, 202602:41 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी, लेंस वॉल्ट स्टूडियोज के तहत बनी पहली AI जनरेटिव फिल्म 'बाल तन्हाजी' का दीदार दुनिया से करवाया है। यूट्यूब पर फिल्म का टीजर जारी हुआ है जिसने उनकी 2020 में आई सुपरहिट फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' की यादों को ताजा कर दिया। दरअसल निर्माताओं ने इसके जरिए 'तान्हाजी' फ्रैंचाइजी का विस्तार किया है। फिल्म की ऐतिहासिक कहानी को AI-आधारित कथा में रूपांतरित करना निर्माताओं के लिए खास कदम है।