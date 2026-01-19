अजय देवगन ने दिखाई 'बाल तन्हाजी' की पहली झलक, जानिए क्यों है खास
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी, लेंस वॉल्ट स्टूडियोज के तहत बनी पहली AI जनरेटिव फिल्म 'बाल तन्हाजी' का दीदार दुनिया से करवाया है। यूट्यूब पर फिल्म का टीजर जारी हुआ है जिसने उनकी 2020 में आई सुपरहिट फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' की यादों को ताजा कर दिया। दरअसल निर्माताओं ने इसके जरिए 'तान्हाजी' फ्रैंचाइजी का विस्तार किया है। फिल्म की ऐतिहासिक कहानी को AI-आधारित कथा में रूपांतरित करना निर्माताओं के लिए खास कदम है।
टीजर
AI निर्मित 'बाल तन्हाजी' का टीजर फिल्म देखने को करेगा मजबूर
निर्माताओं ने AI निर्मित 'बाल तन्हाजी' का टीजर जारी करते हुए कैप्शन दिया, 'महान योद्धा गौरवशाली जीवन में जन्म नहीं लेते। वे मौन में गढ़े जाते हैं। अनगिनत वर्षों में एक योद्धा का निर्माण होता है। बाल तन्हाजी- एक AI-आधारित शानदार रचना।' टीजर में मुगल शासकों और सूबेदार तान्हाजी मालुसरे के बीच की ऐतिहासिक जंग को पेश किया गया है। इसके शानदार विजुअल फिल्म देखने के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'बाल तन्हाजी' की एक झलक
Legends aren’t born in glory.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 19, 2026
They’re forged in silence.
The untold years that shaped a warrior.
BAL TANHAJI ⚔️
an A.I spectacle Coming Soon 🔥https://t.co/HDh6ZrnvyY