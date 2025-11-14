'भूत पुलिस 2' पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/Hotstar)

'भूत पुलिस 2' से कटा सैफ अली खान और अर्जुन कपूर का पत्ता, निर्देशक भी बदला

लेखन ज्योति सिंह 03:12 pm Nov 14, 202503:12 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत पुलिस' 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम भी अहम किरदार में थीं। दर्शकों ने फिल्म को ठीक-ठाक प्रतिक्रिया दी थी। खबर है कि निर्माता इस फिल्म की दूसरी किस्त लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि दूसरी किस्त से पुराने चेहरों को बाहर कर दिया गया है।