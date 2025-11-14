'भूत पुलिस 2' से कटा सैफ अली खान और अर्जुन कपूर का पत्ता, निर्देशक भी बदला
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत पुलिस' 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम भी अहम किरदार में थीं। दर्शकों ने फिल्म को ठीक-ठाक प्रतिक्रिया दी थी। खबर है कि निर्माता इस फिल्म की दूसरी किस्त लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि दूसरी किस्त से पुराने चेहरों को बाहर कर दिया गया है।
नए कलाकारों के साथ आएगी 'भूत पुलिस 2'
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि निर्माता 'भूत पुलिस' की दूसरी किस्त पर चुपचाप काम कर रहे हैं। फिल्म की कहानी लिखी जा रही है, साथ ही नई कास्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल निर्माता सीक्वल को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए नए कलाकारों के साथ फ्रैंचाइजी को बिल्कुल नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि निर्माता किन कलाकारों पर दूसरी किस्त का जिम्मा सौंपेंगे।
इस निर्देशक को मिली जिम्मेदारी
बता दें कि 2021 में रिलीज 'भूत पुलिस' को पवन कृपलानी ने निर्देशित किया था, लेकिन दूसरी किस्त के निर्देशन की जिम्मेदारी प्रियदर्शन को सौंपी गई है। प्रियदर्शन 'हेराफेरी' और 'भूल भुलैया' जैसी कई कॉमेडी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। दूसरी किस्त के निर्माण के लिए रमेश तौरानी और अक्षय पुरी की जोड़ी वापस आ रही है। हालांकि, 'भूत पुलिस 2' के नए कलाकार और रिलीज तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है।