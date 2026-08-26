अजय देवगन ने दी भावुक श्रद्धांजलि

निर्देशक कुकू कोहली के निधन पर भावुक हुए अजय देवगन, इस बात का जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह 01:46 pm Aug 26, 202601:46 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन ने दिग्गज फिल्म निर्देशक कुकू कोहली के निधन पर शोक जताया है। कुकू वही फिल्ममेकर थे, जिन्होंने अभिनेता को 35 साल पहले बॉलीवुड में लॉन्च किया था। 1991 में आई फिल्म 'फूल और कांटे' से अजय ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया और निर्देशक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कुकू उनके लिए उनमें से एक थे, जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी।