संजय गुप्ता को याद कर भावुक हुए अजय देवगन- अभी बहुत कुछ बाकी था

संजय गुप्ता के अंतिम संस्कार में अभिषेक बच्चन, फरदीन खान और मनोज बाजपेयी समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर श्रद्धांजलि दी गई। काजोल और सुनील शेट्टी जैसे सितारों ने उनके साथ बिताए यादगार पलों को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किए।

'कांटे' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले गुप्ता अपनी बोल्ड कहानियों और अलग फिल्ममेकिंग के अंदाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड में थ्रिलर फिल्मों को एक नई पहचान दी। अपने पीछे वो फिल्मों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा।