'चौहान' से अजय देवगन का लुक वायरल हुआ

'चौहान' से अजय देवगन की पहली झलक वायरल, भारतीय सेना की वर्दी में आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 11:18 am Nov 02, 202611:18 am

क्या है खबर?

अजय देवगन को आखिरी बार 'दृश्यम 3' में देखा गया था, जो इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज हुई। उसकी शानदार सफलता के बाद अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'चौहान' में जुट गए हैं। इसकी शूटिंग इन दिनों लद्दाख के कारगिल जिले में चल रही है। इस बीच फिल्म के सेट से अजय की एक तस्वीर सामने आई है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। इस तस्वीर में अभिनेता एक आर्मी अधिकारी के किरदार में दिख रहे हैं।